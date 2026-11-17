Hiburan

Tiffany Young SNSD dan Byun Yo Han akhirnya tampil bersama di hadapan publik setelah menikah. Pasangan ini muncul sebagai presenter di hari kedua Melon Music Awards 2026 untuk membacakan nominasi Record of The Year.

Momen ini makin spesial karena Tiffany Young mengunggah foto bersama Byun Yo Han di Instagram untuk pertama kalinya. Keduanya memang terlibat cinta lokasi saat menjadi pemain dalam drama Korea berjudul Uncle Samsik.

Di atas panggung, chemistry mereka benar-benar terasa. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan dengan penampilan yang sangat serasi. Tiffany memakai gaun panjang berwarna putih, sementara Byun Yo Han tampil elegan dengan setelan jas hitam. Karena pilihan busana ini, banyak penggemar yang bilang mereka terlihat seperti pengantin baru.

Bukan cuma visualnya yang juara, interaksi mereka juga bikin gemas. Saat Tiffany mengenang kehadirannya di Melon Music Awards 2009 bersama personel SNSD, Byun Yo Han melontarkan gombalan, Aduh, kamu sangat menggemaskan sampai aku nggak bisa memberikan reaksi apa-apa sekarang.

Tak heran jika unggahan foto Tiffany Young langsung banjir komentar dari para penggemar yang baper melihat kemesraan pasangan ini. Jujur saja, siapa sih yang nggak meleleh melihat pasangan yang sudah sah tapi masih se-sweet ini di depan publik?

Kira-kira setelah ini mereka bakal sering muncul bareng lagi nggak ya?