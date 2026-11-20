Hiburan

Budi Doremi jadi salah satu penampil utama di Sawahlunto International Music Festival (SIMFes) 2026. Festival ini berlangsung selama dua malam, mulai 20 November sampai 21 November 2026, di Taman Silo, Saringan, Sawahlunto.

Acara ini merupakan bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Sawahlunto ke-138. Untuk edisi kali ini, konsep yang diusung ternyata lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi tenang saja, semangat untuk mempertemukan musik, tradisi, komunitas, dan kebudayaan di kota warisan tambang dunia ini tetap dijaga.

Budi Doremi, yang nama lengkapnya Budi Syahbudin Syukur, membawa warna musik pop yang bakal ketemu dengan beragam genre lain. Penyanyi asal Serang, Banten, ini sudah dikenal lewat singel Do Re Mi tahun 2012 serta lagu-lagu hits seperti Mesin Waktu, Melukis Senja, dan Tak Kan Hilang.

Lineup Musisi dan Kolaborasi

Bukan cuma Budi Doremi, panggung SIMFes juga bakal diisi oleh banyak musisi, kelompok musik, komunitas, dan seniman dari berbagai daerah. Beberapa nama yang siap tampil adalah Million Hope, Kevin Cotok, Gaung Marawa, Blue Moon, serta penampilan spesial 4 Negara X Sa-Bunyo.

Selain itu, ada juga Kuali, SMANSA Sawahlunto Musik Kerawitan, dan Sawahkunto Youth Movement. Perpaduan antara musik pop Budi Doremi dengan pertunjukan tradisi serta kolaborasi lintas negara ini jadi cara SIMFes menjaga ruang ekspresi seni di tengah masyarakat Sawahlunto yang budayanya beragam.

Mengangkat Warisan Kota Tambang

Meldi Hidayah Marta, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto, menjelaskan kalau tema SIMFes 2026 adalah Heritage Continues. Tema ini menggambarkan perjalanan Sawahlunto sebagai kota kecil dengan sejarah panjang dan potensi untuk terus berkembang.

Menurut Marta, SIMFes bukan sekadar konser musik biasa, tapi upaya memperkenalkan Sawahlunto sebagai kota heritage yang terbuka pada kreativitas dan perubahan zaman. Lewat festival musik, seniman, komunitas, hingga wisatawan bisa bertemu dalam satu ruang kebudayaan. Bangunan tua dan kawasan industri peninggalan tambang pun tidak cuma jadi objek wisata, tapi jadi ruang hidup untuk ekspresi budaya.

Evolusi Sejak Tahun 2010

Kalau melihat sejarahnya, SIMFes pertama kali diadakan pada 2010 untuk memperkuat posisi Sawahlunto sebagai kota heritage lewat seni berkualitas internasional. Awalnya, festival ini fokus pada berbagai genre musik klasik dari beberapa negara.

Seiring berjalannya waktu, warnanya jadi lebih beragam dengan kehadiran musisi internasional, seniman regional, sampai kelompok musik lokal Sumatera Barat. Meski di edisi 2026 ini jumlah musisi mancanegaranya tidak sebanyak edisi sebelumnya, karakter festival sebagai ruang pertemuan lintas budaya tetap dipertahankan.

SIMFes 2026 dijadwalkan mulai berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, pukul 19.30 WIB. Selama dua malam, Taman Silo akan jadi saksi bagaimana musik bercerita tentang sejarah dan masa depan Sawahlunto.

Kira-kira lagu Budi Doremi mana yang paling cocok dinyanyikan di antara bangunan tua bekas tambang?