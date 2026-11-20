Hiburan

Aurel Hermansyah ternyata sudah bersiap untuk kembali menjalani program kehamilan. Rencana ini terungkap lewat vlog yang dibagikan pada Maret 2026 lalu, di mana Atta Halilintar bercerita kepada Kris Dayanti kalau istrinya itu berniat melepas alat kontrasepsi IUD.

Atta sendiri mengaku bersyukur dan merasa bahagia mendengar keinginan Aurel untuk menambah anggota keluarga. Aurel pun memberikan tanggapan singkat bahwa dia tidak ingin terlalu lama menunda rencana tersebut. Intinya, Aurel sudah antusias banget buat merasakan pengalaman hamil lagi, meskipun sampai sekarang belum ada kepastian kapan program kehamilan itu bakal dimulai.

Tapi ya namanya juga publik figur, rencana bahagia ini malah jadi bahan debat warganet. Memang banyak yang kasih dukungan, tapi ada juga yang malah julid dan mengaitkan rencana ini dengan isu pola asuh kedua anak mereka. Ada satu komentar di TikTok yang cukup pedas, mempertanyakan soal keadilan dalam membagi kasih sayang kalau nanti ada anak ketiga.

Netizen tersebut mengkritik bahwa jika anak ketiga lahir, kemungkinan anak itu yang akan dinomorsatukan, sementara pembagian perhatian untuk anak-anak yang sudah ada dianggap masih belum adil. Tentu saja ini cuma opini pribadi warganet dan bukan fakta soal bagaimana Atta dan Aurel membagi kasih sayang di rumah. Tapi ya begitulah, urusan rumah tangga mereka selalu saja jadi pusat perhatian kita semua.

Kira-kira kalau kalian jadi mereka, lebih pilih nambah anak sekarang atau fokus urus yang ada dulu?