Hiburan

Keyla Rimeicha sempat bikin heboh media sosial karena mengaku pernah dekat dengan Fajar Noor. Keyla bahkan membeberkan bukti yang membuat penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu dianggap manipulatif, terutama karena Fajar meminta untuk mengarsipkan foto-foto mereka.

Keyla sudah duduk bareng dengan Fajar Noor untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Keyla, pertemuan itu dihadiri dirinya, Fajar, mamanya, dan juga orang belakang. Mereka berniat menyelesaikan masalah ini supaya tidak berlanjut panjang.

Dalam pernyataannya di Instagram Fajar, Keyla berharap Fajar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ia juga menyampaikan bahwa urusan waktu yang akan menentukan untuk bisa memaafkan, serta berharap tidak ada lagi komentar kebencian yang muncul.

Keyla sendiri adalah seorang selebgram yang mulai mencoba masuk ke dunia hiburan dengan jumlah pengikut sekitar 123 ribu di Instagram. Selain aktif di media sosial, Keyla yang lahir pada 17 Mei 2007 ini juga sempat berakting di sitkom Bujug Buneng yang tayang di salah satu kanal YouTube.

Bukan cuma dengan Fajar Noor, Keyla juga sempat diisukan dekat dengan Fajar Sadboy karena mereka berada dalam satu konten program di YouTube.