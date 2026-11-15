Happy Asmara guncang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 lewat aransemen upbeat

Hiburan

Happy Asmara sukses memeriahkan ajang penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 12 November 2026 malam.

Happy membuka aksi panggungnya dengan membawakan lagu Helikopter Turun ke Padang, lalu disambung dengan lagu Seperti Mati Lampu. Yang bikin menarik, lagu dangdut populer itu dibawakan dengan aransemen musik upbeat kekinian. Biar makin ramai, penyanyi asal Kediri ini juga tampil dengan koreografi apik bareng para dancer.

Keseruan berlanjut saat Happy mengajak Jessica Novalia untuk kolaborasi. Keduanya membawakan lagu tradisional legendaris, Prahu Layar. Vokal mereka yang sinergi bikin suasana studio yang tadinya hening langsung mencair, sampai-sampai penonton spontan ikut bergoyang dan nyanyi bareng.

Untuk urusan look, Happy Asmara tampil anggun pakai kebaya merah, sementara Jessica Novalia terlihat memukau dengan gaun bernuansa emas. Sinergi mereka berdua jelas dapat sambutan meriah lewat riuh tepuk tangan penonton.

Salfok banget sih kalau Happy sudah pakai kebaya merah, auranya langsung keluar banget!