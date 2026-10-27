Fix Jadi Girl Mom! Jessica Mila Umumkan Jenis Kelamin Anak Keduanya

Hiburan

Kabar bahagia datang dari aktris Jessica Mila. Lewat acara gender reveal yang penuh suka cita, dia mengumumkan kalau anak keduanya ternyata berjenis kelamin perempuan.

Kabar ini dibagikan Jessica Mila lewat media sosial. Dia dan suaminya, Yakup Hasibuan, mengaku sangat bahagia bakal dikaruniai bayi perempuan. Buat mereka, momen ini jadi pengalaman yang spesial banget buat menyambut anggota keluarga baru.

"Masih larut dalam semua kebahagiaan hari ini. Kami akan memiliki bayi perempuan," tulis Jessica Mila dalam unggahannya, dikutip Senin (26/10/2026).

Selain heboh soal jenis kelamin si kecil, Jessica juga nggak lupa curhat rasa syukurnya. Dia merasa hatinya penuh karena banyaknya kasih sayang dan dukungan dari orang-orang yang bikin hari itu terasa istimewa. Menurutnya, momen ini adalah awal baru yang membahagiakan buat kehidupan keluarganya.

Sumpah, vibe-nya benar-benar penuh cinta ya. Kira-kira nanti bakal mirip siapa nih, mamanya atau papanya?