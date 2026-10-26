Sera akhirnya jujur ke Kenzi di episode 8 Terbaik Itu Kamu

Hiburan

Sera akhirnya nggak bisa sembunyi lagi. Di episode 8 Terbaik Itu Kamu, rahasia besar Sera terbongkar setelah kejadian menegangkan di Hutan Halimun. Saat itu, Kenzi yang mengendarai motor pinjaman mengalami rem blong di turunan licin dalam perjalanan menuju Desa Ciptarasa.

Di detik-detik kritis, Kenzi menyuruh Sera melompat untuk menyelamatkan diri, sementara dia sendiri terjun bebas ke jurang bersama motornya. Untungnya, Sera sigap turun menyusul dan menemukan Kenzi pingsan dengan kepala berdarah. Di sinilah sisi tangguh Sera keluar; dia membidai kaki Kenzi yang cedera pakai ranting pohon dan sobekan bajunya sendiri. Benar-benar definisi 'first aid' darurat yang totalitas!

Pas Kenzi sadar, suasananya malah jadi kocak tapi jujur. Ternyata Kenzi sudah lama tahu kalau Sera itu menyamar jadi Sari. Dia bahkan sempat meledek kalau gigi dan tompel palsu yang dipakai Sera itu terlalu berlebihan. Ya iyalah, siapa juga yang nggak curiga kalau dandanannya se-ekstrem itu?

Momen ini dimanfaatkan Sera untuk jujur tentang alasannya menyamar. Dia mau mencari tahu apa peran Marvin dan Clara dalam fitnah yang menghancurkan hidupnya. Nggak berhenti di situ, Sera juga mengajak Kenzi untuk ikut menyelidiki bisnis mencurigakan milik Prayoga.

Tapi sayangnya, Kenzi berada di posisi yang sulit. Dia tetap setia pada Prayoga karena keluarganya sudah lama bergantung pada sosok tersebut. Konflik batin ini jadi makin terasa manis saat mereka berbagi kimbab, sampai akhirnya terungkap satu rahasia kecil: Kenzi ternyata geli banget sama ulat bulu. Duh, cowok heroik kok takut ulat bulu, gemas sekali!

Sinetron yang menggabungkan genre romance, drama keluarga, dan action ini dibintangi oleh Salsabila Andriani sebagai Sera Maharani, Jefri Nichol sebagai Kenzi Adrian, Marvin Daneswara sebagai Arya Vasco, Rachel Patricia sebagai Clara Putri, Benny Ruswandi sebagai Prayoga Bratanegara, dan Cinta Dewi sebagai Lena Saputri.