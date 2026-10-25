Saking sayangnya sama fans, Prilly Latuconsina sampai datang ke kondangan mereka

Hiburan

Bayangkan jadi artis yang tetap ingat dan mau meluangkan waktu buat datang ke undangan nikahan fans. Itulah yang dilakukan Prilly Latuconsina. Aktris kelahiran 1996 ini mengaku rutin menerima undangan pernikahan dari para pendukung setianya setiap bulan.

Saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Prilly bilang kalau datang ke resepsi pernikahan mereka itu bukan cuma formalitas. Baginya, ini adalah wujud rasa terima kasih atas dukungan tulus yang ia terima sejak awal merintis karier. Saking dekatnya, Prilly merasa seperti datang ke pernikahan teman sendiri. "Jadi ya datang ke nikahan mereka kayak datang ke nikahan teman sih sebenarnya," ungkapnya.

Hubungan erat ini ternyata sudah terjalin lama banget, bahkan jauh sebelum Prilly terkenal lewat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala (GGS). Ada fans yang sudah mengikutinya sejak sinetron pertamanya, di mana saat itu publik belum banyak yang mengenalnya.

Kesetiaan para fans ini juga terlihat setiap kali Prilly merayakan ulang tahun. Sejak usia 18 tahun sampai kini genap berusia 30 tahun, orang-orang yang merayakan hari spesialnya masih wajah-wajah lama yang sama. Prilly sendiri merasa tidak menyangka hubungan ini bisa awet selama lebih dari 10 tahun.

Jujur saja, jarang ada artis yang mau repot-repot menjaga circle fans lama sampai sedekat ini. Definisi 'sayang fans' yang sebenarnya ya begini, bukan cuma sekadar balas komen di Instagram, tapi sampai hadir di momen paling bahagia mereka.