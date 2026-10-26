Dita Meichan blak-blakan soal operasi plastik: kok malu sih ngaku?

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Dita Meichan nggak merasa perlu tutup-tutupi soal prosedur kecantikan yang pernah ia jalani di bagian wajah. Mantan personel Duo Maia ini justru heran kenapa masih banyak orang yang malu mengakui kalau mereka pernah operasi plastik.

Bagi Dita, tujuan operasi plastik itu simpel: mempercantik diri. Menurutnya, siapa sih yang nggak mau tampil cantik atau ganteng? Ia menegaskan kalau dirinya nggak menentang siapa pun yang ingin melakukan hal tersebut untuk menjaga penampilan.

Logika Dita sederhana banget. Ia menyamakan pemasangan silikon untuk memancungkan hidung dan memanjangkan dagu dengan hal-hal yang biasa dilakukan cewek setiap hari. Bedanya, kalau softlens atau bulu mata palsu itu mempercantik dari luar, sedangkan operasi plastik dilakukan dengan cara "disobek" dan dimasukkan silikon.

Hal itu disampaikan Dita di Studio Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, pada Jumat 23 Oktober 2026.

Ia juga merasa bahwa operasi plastik itu satu paket dengan usaha menunjang penampilan lainnya. Mulai dari pakai bedak, lipstik, blush on, sampai blow rambut, semuanya punya konsep yang sama dengan operasi plastik di matanya, yaitu sama-sama untuk mempercantik diri.

Meski punya teori sendiri, Dita nggak memaksa netizen untuk setuju dengan pendapatnya karena ia sadar kalau opini setiap orang adalah hak masing-masing. Tapi sekali lagi, ia benar-benar mempertanyakan alasan orang-orang yang memilih menyembunyikan prosedur medis tersebut. "Buat apa? Kenapa banyak orang yang kadang melakukan operasi plastik tapi mereka malu untuk mengakui, gitu," ujarnya.