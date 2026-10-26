Rahasia mesra Pevita Pearce dan Mirzan Meer: Jalan kaki tanpa gadget

Hiburan

Pevita Pearce dan Mirzan Meer punya cara sederhana buat menjaga kemesraan rumah tangga mereka, yaitu rutin meluangkan waktu bersama tanpa gangguan gadget. Pasangan yang baru saja merayakan ulang tahun pernikahan kedua di Bali ini terbiasa melakukan jalan kaki bersama beberapa kali dalam sepekan.

Pevita mengungkapkan bahwa momen jalan pagi atau sore saat sunset di taman ini mereka manfaatkan untuk mengobrol santai. Saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, 24 Oktober 2026, ia menegaskan pentingnya mengesampingkan ponsel agar bisa lebih fokus satu sama lain untuk saling catch up soal kehidupan dan pemikiran.

Kebiasaan ini nggak cuma dilakukan di rumah saja. Pevita dan Mirzan tetap menyempatkan diri untuk jalan pagi atau melihat sunset bahkan saat mereka sedang travelling mengunjungi tempat-tempat baru.

Selain urusan quality time, Pevita merasa beruntung memiliki Mirzan sebagai pasangan hidup karena kemampuannya memahami Pevita secara effortlessly tanpa perlu banyak penjelasan. Bagi bintang film 5 cm ini, sikap tersebut terasa priceless dan membuatnya merasa sangat dicintai serta dihargai.

Pevita juga menilai Mirzan sebagai sosok yang penyayang, tidak hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada keluarga, orang lain, hingga binatang. Selain pengertian, ia menyebut suaminya itu sebagai pribadi yang independen.

Jujur, definisi romance yang nggak neko-neko tapi deep banget, ya? Kalian sudah coba detox gadget bareng pasangan hari ini?