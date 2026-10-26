Kalina Oktarani merasa dijebak ketemu Vicky Prasetyo di podcast

Hiburan

Kalina Oktarani merasa dijebak setelah bertemu mantan suaminya, Vicky Prasetyo, dalam sebuah acara podcast. Saat ditemui di Blok M, Jakarta Selatan, pada 23 Oktober 2026, Kalina mengaku sama sekali tidak tahu kalau Vicky bakal hadir di lokasi yang sama.

Saking kesalnya, Kalina sempat terpikir buat pulang saja dari acara itu. Tapi akhirnya dia berubah pikiran dan memilih bertahan karena ingin sekalian mengklarifikasi berbagai fitnah yang pernah dilakukan Vicky dan keluarganya setelah mereka berpisah.

Sebenarnya aku merasa dijebak ya lebih tepatnya. Sumpah demi Allah aku enggak tahu ada dia, ungkap Kalina. Dia merasa sangat tidak tahu tentang kehadiran mantan suaminya tersebut.

Dalam pertemuan itu, Kalina juga menyoroti pernyataan Vicky di masa lalu yang menurutnya masih jadi masalah. Kalina merasa kecewa karena Vicky mengaku tidak ingat beberapa pernyataan kontroversial yang dulu pernah disampaikan di depan wartawan. Menurut Kalina, nggak mungkin hal sebesar itu bisa dilupakan sementara hal-hal kecil malah diingat.

Bohong banget rasanya kalau dia tuh sebenarnya ingat tapi dia bilang dia lupa, kata Kalina yang merasa pernyataan publik seharusnya tetap diingat, apalagi kalau berdampak pada dirinya.

Meski merasa kecewa dan sempat emosi, Kalina mengaku tetap ingin menjaga profesionalitas dalam bekerja. Dia berusaha memaafkan Vicky karena menganggap pekerjaan dari mana pun tetap boleh dijalani selama itu halal dan sesuai dengan prinsip yang dia pegang.

Kira-kira kalau kalian yang ada di posisi Kalina, bakal tetap stay atau langsung cabut dari lokasi?