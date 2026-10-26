Cinta Laura biayai sekolah dua ART-nya biar nggak jadi pembantu selamanya

Hiburan

Cinta Laura memutuskan untuk membiayai kedua asisten rumah tangga (ART) di rumahnya agar bisa sekolah SMA Paket C. Langkah ini diambil karena Cinta nggak mau kedua stafnya tersebut bekerja sebagai ART selamanya.

Ceritanya, kedua ART ini mulai bekerja di rumah Cinta saat pandemi. Menurut Cinta, banyak orang di tempat terpencil yang putus sekolah saat pandemi karena sekolah tutup atau kondisi belajar online yang nggak ideal. Hal itulah yang terjadi pada kedua ART-nya.

Salah satu ART-nya yang bernama Sasla awalnya diminta Cinta untuk ikut les bahasa Inggris selama satu setengah tahun. Cinta percaya kalau semua orang harus bisa menguasai bahasa asing. Setelah Sasla menginjak usia 18 tahun, Cinta memasukkannya ke program Paket C agar bisa punya ijazah SMA. Hasilnya, beberapa bulan lalu Sasla lulus dengan nilai-nilai yang bagus.

Nggak berhenti di situ, ART Cinta yang satu lagi juga sedang disekolahkan dan sekarang sudah duduk di kelas 11. Setelah urusan sekolah selesai, mereka tetap bekerja dan mendapatkan gaji.

Saat jadi bintang tamu di acara Brownis Trans TV pada 25 Oktober 2026, Cinta menegaskan kalau dia bakal senang banget kalau nantinya mereka punya opsi untuk kerja di kantor atau bidang lain. Bagi Cinta, semua orang layak punya masa depan yang mereka inginkan, dan dia nggak merasa keberatan kalau nantinya harus mencari staf baru karena ART-nya pindah kerja.

Jujur, ini baru definisi bos idaman yang sesungguhnya. Bukan cuma kasih upah, tapi kasih 'tangga' buat naik kelas. Kira-kira ada nggak ya bos kalian yang se-supportive ini?