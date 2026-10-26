Fajar Sadboy beli rumah pertama di Bekasi

Hiburan

Fajar Sadboy baru saja mewujudkan salah satu impian terbesarnya dengan membeli rumah pertama yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Pencapaian ini jadi momen bahagia buat pria 19 tahun ini setelah bertahun-tahun kerja keras.

Fajar merasa sangat bersyukur karena targetnya tercapai satu per satu, terutama berkat doa ibunya. Dia bercerita kalau rumah ini bisa terbeli setelah dia empat tahun bekerja di Jakarta dan berupaya membangun kariernya di sana, meskipun dia sesekali tetap pulang ke kampung halamannya di Gorontalo.

Soal pemilihan lokasi, Fajar memilih kawasan Bekasi karena sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, keputusan membeli rumah di sana juga berdasarkan pertimbangan dari tim manajemennya.

Jujur, salut banget sama konsistensinya. Di usia yang masih belia, dia sudah bisa memiliki rumah pertamanya.