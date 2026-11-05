Sembilan tahun menanti, Fanny Ghassani akhirnya hamil anak pertama

Hiburan

Aktris sekaligus presenter Fanny Ghassani baru saja membagikan kabar bahagia lewat Instagram pribadinya . Setelah sembilan tahun menikah dengan Erwan Agustian Priyambudi, Fanny akhirnya hamil anak pertama mereka.

Dalam unggahannya, Fanny mengungkapkan rasa syukur yang luar biasa karena doa-doanya selama ini akhirnya terjawab. "Alhamdulillah.. Setelah penantian selama 9 tahun akhirnya doa kami terkabulkan," tulisnya.

Di momen awal kehamilan ini, Fanny juga meminta dukungan serta doa dari para penggemar dan warganet. Ia berharap proses kandungannya bisa berjalan dengan lancar dan sehat .

Jujur, kita semua ikut terharu baca pengumumannya. Menunggu sembilan tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi kesabaran mereka akhirnya terbayar tuntas. Sehat-sehat terus ya untuk calon bayinya!