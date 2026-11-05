Bisnis mi ayam Nikita Mirzani resmi tutup

Hiburan

Bisnis kuliner milik artis Nikita Mirzani, Mie Ami, resmi berhenti beroperasi. Kabar ini diumumkan langsung lewat akun resmi @mieamiofficial yang menyatakan bahwa operasional mereka berakhir pada 2 November 2026.

Pengelola Mie Ami mengaku berat hati saat menulis pengumuman penutupan cabang Cempaka Putih tersebut. Padahal, bisnis ini baru saja dimulai pada Desember 2024 dengan misi sederhana: menyajikan makanan enak dan memberikan pengalaman terbaik buat para pelanggan.

Sebagai penutup, pihak pengelola juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah sempat mampir dan mencicipi mi ayam milik Nikita Mirzani. Pengelola menyebut bahwa setiap perjalanan punya akhir.