Lala Widy curhat pengin nikah karena sudah janda satu dekade

Hiburan

Penyanyi Lala Widy blak-blakan soal keinginannya untuk menikah sebelum tahun 2026 berakhir. Ia mengaku sangat ingin menikah namun sampai sekarang belum juga bertemu jodohnya.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjanda selama hampir satu dekade dan ingin memperingati momen itu dengan pesta pernikahan. Apalagi, ia menyebutkan bahwa tahun depan usianya akan menginjak 32 tahun.

Soal kriteria calon suami, Lala Widy nggak mau sembarangan. Ia mencari laki-laki yang badannya bidang dan tinggi, sementara urusan wajah berada di urutan nomor 25. Syarat wajib lainnya adalah si pria harus mau bekerja dan tidak "mokondo".

Lala Widy juga menegaskan kalau dia nggak cari brondong. Ia lebih memilih laki-laki yang usianya lebih tua dan lebih dewasa karena dianggap lebih recommended. Ia pun meminta doa agar bisa menikah tahun ini atau paling lambat akhir tahun depan.