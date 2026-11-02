FTV Kisah Nyata Siang tayang di Indosiar

Hiburan

Buat kamu pecinta drama yang penuh plot twist, FTV Kisah Nyata Siang hadir di Indosiar. Tayangan ini menjanjikan cerita yang sarat dengan kejutan tak terduga di setiap episodenya, jadi nggak bakal membosankan buat diikuti.

Tayangan ini disiarkan setiap hari mulai pukul 12.00 WIB; episode Senin, 2 November tayang pada jam tersebut. Kamu bisa merasakan ketegangan dan sensasi ceritanya secara eksklusif lewat layar kaca Indosiar.

Kalau kamu ketinggalan nonton di TV atau lagi nggak di rumah, tenang saja. Kamu tetap bisa menikmati tayangan ini secara daring melalui tautan yang tersedia. Memang paling pas ya nonton drama beginian sambil istirahat siang, biar makin seru saja.