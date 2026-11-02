Cut Tari resmi comeback akting setelah enam tahun vakum

Hiburan

Aktris senior Cut Tari resmi kembali ke dunia seni peran setelah memilih rehat selama enam tahun dari gemerlap layar kaca. Kabar kembalinya aktris kelahiran Jakarta ini langsung memicu perbincangan hangat di media sosial.

Cut Tari menandai momen comeback-nya melalui sinetron berjudul Wajah Cinta yang Lain. Keputusan untuk kembali mengasah kemampuan aktingnya ini jadi salah satu hal yang paling dinanti di industri hiburan televisi.

Bagi Cut Tari, sinetron Wajah Cinta yang Lain merupakan wadah untuk menyalurkan bakat sekaligus ajang melepas rindu dengan para penikmat sinetron Indonesia. Para penggemar pun menyambut hangat kabar ini karena sudah merindukan kualitas akting memukaunya.

Sampai saat ini, pihak rumah produksi masih merahasiakan rincian karakter yang diperankan Cut Tari. Namun, kehadirannya diyakini bakal membawa warna baru serta dinamika konflik drama yang memikat penonton setia televisi.

Jujur saja, setelah enam tahun menghilang, kehadiran Cut Tari pasti bakal bikin standar akting di sinetron naik lagi. Kita semua tahu kualitas aktingnya nggak perlu diragukan, jadi tinggal tunggu saja seberapa 'chaos' konflik yang bakal dia bawa di Wajah Cinta yang Lain.

Kira-kira karakter seperti apa yang bakal dia mainkan kali ini?