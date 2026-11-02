Azriel Hermansyah mau nikah, Ashanty kasih wejangan keras soal nafkah

Hiburan

Azriel Hermansyah bakal segera melepas masa lajangnya. Kabar bahagia ini makin terasa setelah Azriel dan kekasihnya, Sarah Menzel, membagikan foto prewedding mereka.

Sebagai calon mertua, Ashanty memberikan wejangan serius untuk putranya. Pada Sabtu (31/10), Ashanty menekankan agar Azriel bisa menjadi suami yang baik, bertanggung jawab, dan imam yang saleh. Menurut Ashanty, menjadi imam yang baik itu maknanya luas, termasuk harus bisa menafkahi istri lahir batin serta bertanggung jawab saat punya anak nanti.

Menariknya, Ashanty tidak cuma bicara ke Azriel. Dia juga memberikan nasihat kepada Sarah Menzel agar mengingatkan Azriel supaya lebih giat bekerja. Ashanty ingin Sarah 'menggembleng' Azriel karena urusan nafkah rumah tangga sepenuhnya adalah tanggung jawab suami.

Ashanty menegaskan Sarah tidak boleh bekerja karena sudah menjadi istri. Kalau Sarah mau bekerja tambahan, menurutnya itu bukan sebagai nafkah untuk keluarga, tapi kalau sekadar membantu, itu terserah. Bagi Ashanty, Azriel harus benar-benar bertanggung jawab sebagai laki-laki dalam hal finansial keluarga nanti.