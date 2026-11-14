Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy makin berani pamer kemesraan

Hiburan

Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy terlihat makin sering membagikan momen kebersamaan mereka. Bukan cuma sekadar foto, keduanya juga kerap membuat konten video bersama di media sosial. Hubungan pria yang akrab disapa Ijonk ini dan Ririn tampak sudah di tahap makin berani memamerkan kemesraan mereka ke publik.

Kekompakan mereka terlihat jelas saat menghadiri berbagai acara bersama. Salah satunya saat mereka nonton konser Ye di Jakarta. Di momen itu, Ririn dan Ijonk tampil serasi dengan busana berwarna hitam. Mereka juga nggak ragu menunjukkan kemesraan dengan saling berhadapan dan berpelukan di tengah suasana konser.

Keduanya juga sempat terlihat liburan bareng. Lagi-lagi, mereka memilih tampil kompak dengan memakai baju hitam yang bikin mereka terlihat serasi.

Momen manis lainnya terjadi pada ulang tahun Ririn ke-41 tanggal 6 November. Ijonk hadir membawakan buket bunga, dan setelah momen pemberian bunga itu, keduanya terlihat saling berpelukan.

Kita tahu kalau hubungan mereka sempat jadi buah bibir karena kontroversi. Ririn sempat digosipkan menjadi orang ketiga dalam perceraian Ijonk dengan Dhena Devanka. Di saat yang sama, Ririn juga sedang dalam proses perceraian dengan mantan suaminya, Aldi Bragi.