4 drakor terbaru buat maraton minggu ini

Hiburan

Bulan November penuh banget sama rilisan drama Korea. Buat kamu yang lagi cari tontonan baru, ada empat judul yang tayang di periode 9 sampai 15 November 2026.

Romansa Manis dan Identitas Rahasia

One of a Kind Romance sudah tayang sejak 9 November 2026 di VIU. Drama yang diadaptasi dari Webtoon ini menceritakan Gong Yu Il (Joy Red Velvet), perempuan biasa yang mencari kerja tapi malah jadi manajer bintang top bernama Tak Mu I (Kim Hyun Jin). Si bintang ini ternyata punya luka emosional gara-gara insiden penguntitan. Hubungan mereka mulai berkembang manis setelah Tak Mu I menemukan kekuatan lewat novel yang ditulis Gong Yu Il bertahun-tahun lalu.

Ada juga What a Boss Wants yang sudah tayang sejak 11 November 2026 di Viki. Diadaptasi dari web novel, ceritanya fokus ke Kwon Do Hyuk (Sung Hoon), bos konglomerat yang nggak punya selera musik tapi terobsesi mencari perempuan misterius yang suaranya ia dengar di sebuah album. Ternyata perempuan itu adalah Lee Eun Chae (Oh Se Young), yang punya energi positif tapi diam-diam jadi vokalis band indie India Red dengan nama panggung Soo.

Hubungan Kwon Do Hyuk dan Lee Eun Chae awalnya penuh pertengkaran karena kepribadian mereka yang berlawanan. Tapi, sebuah kejadian tak terduga bikin mereka bikin perjanjian hubungan selama tiga bulan yang akhirnya mengubah hidup mereka berdua. Lee Eun Chae sendiri sebenarnya berbohong ke keluarganya dengan mengaku kerja di perusahaan besar, padahal ia justru bahagia bernyanyi setiap Rabu malam.

Komedi dan Perang Sejarah

Kalau mau yang ringan, ada Happy Anding. Drama genre coming-of-age dan komedi ini mengisahkan grup komedi Asura yang isinya Kang Tae Gu (Kang Hoon), Kim Nam Il (Cho Hyun Chul), dan Han Jun Seo (Kim Jung Jin). Sudah 10 tahun mereka berjuang mencari kesuksesan sambil menghibur orang. Mereka kemudian bertemu Go Eun Young (Lee Yi Dam), perempuan pendiam yang kerja di kafe. Siapa sangka Go Eun Young ternyata pendukung nomor satu Asura dan menjadikan grup komedian ini sebagai sumber kekuatannya.

Terakhir, buat pecinta sejarah, ada Sword & Silence yang tayang perdana 14 November 2026 di Netflix. Setting-nya ada di akhir abad ke-7 saat Goguryeo, Silla, Baekje, dan Dinasti Tang berebut supremasi. Fokus ceritanya adalah Kim Beop Min, pangeran visioner yang nantinya jadi Raja Munmu dengan misi menyatukan semenanjung.

Kim Beop Min didukung oleh ayahnya, Kim Chun Chu (Raja Taejong Muyeol), serta kejeniusan militer Jenderal Kim Yu Sin. Mereka harus menghadapi pengkhianatan geopolitik dalam perang bertahan hidup yang melelahkan. Puncaknya adalah kemenangan Silla dalam pertarungan bersejarah melawan Kekaisaran Tang.

Jujur, plot manajer-artis itu sudah sering banget, tapi semoga eksekusinya tetap segar ya. Kamu paling penasaran sama yang mana?