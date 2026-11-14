Poppy Sovia jual rumah pertama Rp1 miliar, katanya ini rumah perjuangan

Hiburan

Aktris Poppy Sovia baru saja mengumumkan rencana menjual rumah pertamanya yang berlokasi di kawasan Tangerang Kota. Rumah yang dibanderol sekitar Rp1 miliar ini dilepas dalam kondisi fully furnished atau lengkap dengan perabotan, dan harganya masih bisa dinegosiasikan.

Kabar ini dibagikan Poppy lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya. Sambil menunjukkan berbagai sudut ruangan, Poppy bercerita kalau hunian ini adalah hasil kerja kerasnya selama berkarier di dunia hiburan. Ini adalah rumah perjuangan aku, rumah aku pertama hasil kerja keras selama aku bekerja di dunia entertainment, ungkap Poppy.

Tapi perjuangannya bukan cuma soal nabung buat beli rumah. Poppy menceritakan kalau dia membeli rumah tersebut dalam kondisi standar dan terbengkalai sebelum ia menikah. Dia sendiri yang merancang dan membangun berbagai sudut hunian tersebut agar menjadi rumah impian.

Yang paling bikin salut, Poppy mengaku sempat merasakan pengalaman menjadi mandor saat sedang hamil besar. Demi mewujudkan desain yang diinginkan, dia rela bolak-balik ke toko bangunan, mencari inspirasi desain lewat internet, sampai berdiskusi langsung dengan tukang yang mengerjakan rumahnya.

Jujur, niat menjual rumah yang penuh kenangan dan dibangun pakai keringat sendiri itu pasti berat banget. Tapi ya, namanya juga hidup, pasti ada fase di mana kita harus move on ke tempat baru. Kira-kira siapa nih yang mau bungkus rumah hasil kerja keras Poppy ini?