IShowSpeed menang Streamer of the Year 2026, pidatonya full bahasa Indonesia

Hiburan

Kreator konten IShowSpeed baru saja dinobatkan sebagai Streamer of the Year di ajang The Streamer Awards 2026. Kemenangan ini bukan main-main karena merupakan gelar ketiganya secara beruntun setelah sebelumnya menang pada 2024 dan 2025. Pencapaian three-peat ini juga sempat diunggah oleh Complex pada Jumat 13 November 2026.

Yang bikin heboh, Speed menyampaikan seluruh pidato kemenangannya menggunakan bahasa Indonesia. Dia mengawali bicaranya dengan mengenang perjalanan kariernya yang mulai dari nol sampai jadi streamer populer. Terima kasih banyak semuanya. Aku mulai dari nol. Cuma anak kecil dengan mimpi besar, kata IShowSpeed.

Dia juga memberikan apresiasi besar buat para penggemarnya yang sudah menemani sejak awal. Menurutnya, mereka bukan sekadar fans, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Speed berjanji bakal terus berkarya dan berjuang buat mereka. Aku tidak akan berhenti. Aku akan terus berjuang untuk kalian. Aku cinta kalian semuanya, tutupnya sambil melakukan salto .

Sebagai YouTuber asal Amerika Serikat, Darren Jason Watkins Jr. alias Speed memang dikenal dengan pembawaannya yang super energik dan ekspresif. Kontennya beragam, mulai dari gim, reaction, sepak bola, sampai vlog saat keliling dunia. Popularitasnya sendiri melejit sejak 2021 lewat cuplikan siaran langsung yang viral di media sosial.

Keterikatannya dengan Indonesia memang sudah terlihat sejak September 2024 saat dia berkunjung dan live streaming dari Jakarta sampai Bali. Dia juga sering viral karena mencoba bahasa Indonesia saat live. Sampai 13 November 2026, akun YouTube-nya sudah punya lebih dari 62 juta subscribers. Selain itu, Speed juga dikenal sebagai fans berat Cristiano Ronaldo dan sering menunjukkan antusiasmenya tiap kali bertemu atau membahas sang pemain.