JKT48 dan Aqeela Calista bakal guncang panggung SCTV Awards 2026

Hiburan

SCTV Awards 2026 siap hadir lagi dengan deretan bintang musik dan sinetron yang bikin penasaran. Salah satu yang paling dinanti adalah JKT48, yang dipastikan masuk dalam lineup penampil untuk menggebrak panggung musik nanti.

Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, di Studio 6 Emtek City. Buat yang nggak bisa datang langsung, tenang saja karena bakal disiarkan live di SCTV mulai pukul 19.00 WIB.

Ada yang menarik nih, Aqeela Calista bakal menunjukkan sisi lain dirinya. Biasanya kita lihat dia main sinetron, tapi kali ini Aqeela bakal mengambil peran sebagai host. Dia pun menjadi host termuda di antara tiga rekan lainnya, yaitu Gilang Dirga, Ben Kasyafani, dan Fanny Ghassani. Kita lihat saja ya, apakah Aqeela bakal lancar memandu acara nanti!

Selain JKT48, panggung musik SCTV Awards 2026 juga bakal dimeriahkan oleh nama-nama besar seperti Afgan, Mahalini, SEEN, Akbar Chalay, serta Felicia, Vedra, Sheera, Dieva, dan Gerald The Icon.

SCTV Awards sendiri adalah ajang tahunan yang sudah ada sejak 2001 untuk mengapresiasi karya terbaik di industri televisi Indonesia. Tahun 2026 ini, ada 11 kategori nominasi yang diperebutkan, mulai dari aktor, aktris, presenter, sinetron, FTV, soundtrack sinetron, sampai iklan. Para nomine ini bakal bersaing buat dapetin gelar Paling Ngetop lewat dukungan pemirsa.

Nggak cuma penyanyi, sederet aktor dan aktris sinetron juga bakal hadir sebagai bintang tamu. Ada Antonio Blanco Jr., Raisa Marie, Anwar BAB, Flavio Zaviera, Musdalifah, Anggika Bolsterli, Omar Daniel, Rionaldo Stockhorst, dan Keysha Angelica dari sinetron Kesetiaan.

Lalu ada juga Dinda Kirana, Oka Antara, Andri Mashadi, Ibrahim Risyad, dan Aulia Sarah dari sinetron Wajah Cinta yang Lain. Terakhir, ada Febby Rastanty dan Rangga Azof dari sinetron Biarkan Hati Bicara, serta Adinda Azani, Jonas Rivanno, Haviza Devi, dan William Roberts dari sinetron Cinta Seluas Samudera.

Kira-kira siapa ya yang bakal borong gelar Paling Ngetop tahun ini?