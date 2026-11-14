Review Ramayana: Rise of a Legend Part 1, tontonan megah yang nggak pelit detail

Hiburan

Ramayana: Rise of a Legend Part 1 jadi bukti kalau Nitesh Tiwari tahu cara mengolah kisah epos kuno Sanskerta jadi tontonan megah tanpa menghilangkan makna mendalamnya. Keputusan membagi cerita jadi dua bagian itu langkah cerdas, biar setiap bagian punya ruang buat berkembang daripada dipadatkan jadi satu film saja.

Sutradara Nitesh Tiwari menghadirkan visual dan storytelling yang digarap dengan kualitas tinggi di sini. Meskipun durasinya cukup panjang buat standar penonton Indonesia, yaitu 3,5 jam, kualitas visual dan ceritanya bikin kita betah menonton.

Fokus unik ke sosok Rahwana

Satu hal yang bikin film ini beda adalah keberanian Tiwari memulai epos dari awal mula kehidupan Rahwana. Biasanya, cerita Ramayana fokus ke perjalanan cinta Rama dan Sita, tapi di sini kita diajak menyelami sisi Raja Iblis lebih dulu. Penonton nggak cuma lihat kebengisan Yash yang memerankan Rahwana, tapi juga perjuangannya dapat kekuatan dari Dewa Brahma serta dedikasinya sebagai anak, kakak, dan pemimpin bangsa Asura.

Berkat bantuan penulis Shridhar Raghavan, sosok Rahwana digarap dengan pendekatan cover both sides. Dia memang bengis, tapi ada alasan, ambisi, dan logika yang bikin karakternya terasa kompleks dan manusiawi. Yash sendiri tampil mengintimidasi sekaligus berwibawa, bikin sosok Rahwana jadi lebih hidup.

Visual spektakuler dan scoring kelas dunia

Dari sisi teknis, Pankaj Kumar dan Mahesh Limaye selaku sinematografer menyuguhkan pengambilan gambar yang apik. Ditambah penyuntingan dari Huzefa Lokhandwala, adegan pertempuran terasa dinamis dan tegang. Musik garapan Hans Zimmer dan A.R. Rahman juga juara banget karena menyatu dengan visual dan cerita, bikin atmosfernya makin spektakuler.

Teknologi visual dari studio DNEG benar-benar dimaksimalkan buat menggambarkan dunia bawah yang kelam dan hutan mencekam yang dihuni iblis. Detail visualnya kontras banget: para iblis terlihat seperti monster, sementara visual kerajaan dan bangsawan terlihat kaya serta berkelas. Meskipun megah, dunia fantasi ini nggak terasa berlebihan atau bikin canggung.

Drama istana dan karakter yang berlapis

Film ini nggak cuma jualan visual, tapi tetap menjaga pesan tentang kebaikan dan dharma. Intrik perebutan kekuasaan di kerajaan dan hubungan antarkarakter dapat porsi yang cukup. Menariknya, Rama nggak langsung muncul di awal film, tapi kita diberi bekal tentang semesta Ramayana dulu lewat kisah Rahwana.

Saat Rama muncul, Ranbir Kapoor tampil teduh dan tenang, sangat pas menggambarkan sosok yang bijaksana lewat perjalanan spiritualnya sejak kecil. Hubungan manis Rama dan Sita yang diperankan Sai Pallavi juga dipadukan dengan drama intrik istana yang dipicu oleh Manthara, pelayan Ratu Kaikeyi.

Ada juga unsur komedi segar yang dibawa Ravi Dubey lewat karakter Laksmana, adik Rama, yang jadi penyeimbang di tengah suasana film yang serba grande. Secara keseluruhan, film ini berhasil menyisipkan pesan soal tanggung jawab, kesetiaan, dan penghormatan terhadap perempuan.

Jujur saja, ada beberapa bagian yang terasa lambat, dan musik Zimmer serta Rahman terkadang terlalu mendominasi cerita. Tapi tetap saja, kualitas akting dan chemistry pemainnya jempolan. Part 1 ini sukses bikin ekspektasi kita tinggi banget buat nunggu bagian keduanya saat Rama harus menyelamatkan Sita.

Kira-kira siapa yang kuat duduk anteng 3,5 jam demi visual segila ini?