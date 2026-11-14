Justin Hubner pernah dilirik klub Bundesliga, tapi tetap incar Premier League

Hiburan

Justin Hubner baru saja buka-bukaan soal perjalanan kariernya di Eropa. Pemain Fortuna Sittard ini mengaku sempat menarik perhatian beberapa klub di luar Belanda, termasuk tim yang bermain di Bundesliga.

Hubner juga masih menyimpan ambisi besar untuk berkompetisi di level tertinggi sepak bola Inggris. Premier League menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkannya, setelah sebelumnya sempat merasakan atmosfer klub Wolverhampton Wanderers.

Soal masa depan, Hubner sudah bicara mengenai rencananya setelah menyelesaikan musim 2026/2027 bersama Fortuna Sittard. Tapi, dia nggak mau buru-buru ambil keputusan. Saat ini, Hubner lebih memilih fokus berkembang di Fortuna Sittard karena klub tersebut memberinya menit bermain dan pengalaman berharga di Eredivisie.

Sabar dulu demi jam terbang yang oke, baru gas pol ke liga top. Menurut kalian, klub Inggris mana yang paling cocok buat gaya main Hubner?