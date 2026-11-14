Kenny Austin dituduh selingkuh, Amanda Manopo kasih jawaban singkat

Hiburan

Amanda Manopo akhirnya angkat bicara soal rumor perselingkuhan yang menyeret nama suaminya, Kenny Austin. Lewat kolom komentar sebuah unggahan di TikTok, aktor ini memberikan respons singkat untuk membantah tuduhan yang beredar.

Drama ini bermula dari sebuah unggahan di platform X oleh akun @elenarenoa. Akun tersebut membagikan tangkapan layar informasi dari warganet soal dugaan hubungan khusus antara dua artis dengan inisial KA dan GA yang disebut pernah main di satu proyek sinetron yang sama.

Dalam unggahan itu, si pemilik akun X mengaku sudah curiga dengan gelagat KA yang dianggap menutupi sesuatu, meskipun di media sosial terlihat sangat romantis dengan istrinya. Isu ini makin panas karena ada klaim bahwa kedua artis tersebut sering terlihat berdua setelah syuting sampai pagi, yang awalnya dikira urusan pekerjaan oleh para kru.

Rumor ini bahkan disebut sudah menjadi rahasia umum di rumah produksi atau PH. Warganet kemudian mulai menebak-nebak identitas inisial tersebut dan mengaitkan KA sebagai Kenny Austin, sementara GA diduga sebagai seorang artis perempuan, dan seorang warganet bertanya apakah GA adalah Gisella Anastasia.

Meski spekulasi sudah liar sampai ke mana-mana, Amanda Manopo memilih untuk tidak memberikan penjelasan panjang lebar. Ia hanya menyampaikan bantahan singkat di kolom komentar TikTok. Sampai saat ini, tuduhan perselingkuhan itu masih berupa spekulasi media sosial tanpa bukti yang terverifikasi.