Rayakan anniversary ke-6, Aldi Taher curhat pernah lamar istri pakai cincin imitasi

Hiburan

Aldi Taher baru saja berbagi momen emosional sekaligus kocak buat ngerayain enam tahun pernikahannya sama Salsabillih. Lewat Instagram, komedian ini mengenang masa-masa awal perjuangan cinta mereka yang jauh dari kata mewah.

Ceritanya, waktu mereka mau nikah pas pandemi COVID-19, Aldi sempat kepikiran buat nikahin Salsabillih secara siri dulu karena terbentur masalah biaya dan situasi darurat. Tapi niat itu langsung ditolak oleh sang mertua.

Akhirnya, Aldi pergi ke Palembang buat melamar Salsabillih dengan cincin imitasi. Pernikahan mereka digelar sederhana, dan Aldi menyebut Allah memberi kelancaran saat itu, dengan banyak endorse dan WO yang happy.

"ALHAMDULILLAH 6 tahun ya sayang @salsabillih06," tulis Aldi dalam takarirnya pada 24 Oktober 2026.

Nggak cuma soal cincin, Aldi juga kasih pesan manis buat istrinya. Dia berterima kasih karena Salsabillih sudah memaklumi karakter Aldi yang jenaka dan penuh kejutan selama enam tahun ini. Aldi juga berterima kasih karena sang istri memaklumi "ke plengeran"-nya dan berharap mereka bisa terus sehat serta jadi orang tua yang amanah.

Jujur, kita salut sih sama kesabaran Salsabillih ngadepin kelakuan random Aldi selama ini. Kira-kira kalau kalian, rela nggak dilamar pakai cincin imitasi demi cinta sejati?