Sena dan Davina makin retak, ada aksi Russian Roulette juga di Terikat Janji

Hiburan

Sena dan Davina makin nggak sehat hubungannya. Davina sampai pulang ke Kusuma Food dengan kondisi hancur setelah mendengar pengakuan Sena. Saking sedihnya, Davina sempat naik ke rooftop dan jalan ke tepi pembatas gedung sambil nangis, bikin suasana jadi tegang banget.

Sena yang baru saja bertengkar hebat mencoba menghubungi Davina, tapi nomor teleponnya tidak aktif. Dia sampai mendatangi rumah Novan dan baru tahu kalau Davina belum pulang sejak siang. Novan sempat menasihati Sena supaya memperbaiki komunikasi dan memperjuangkan hubungannya dengan Davina.

Sena akhirnya teringat kebiasaan mereka menerbangkan pesawat kertas di rooftop Kusuma Food. Pas sampai di sana, Sena nggak menemukan Davina, tapi malah menemukan kumpulan pesawat kertas. Isinya ternyata curahan hati Davina tentang kebohongan dan berbagai identitas Sena yang bikin dia hilang kepercayaan. Sena sampai berteriak kalau dia benar-benar cinta Davina, tapi perempuan itu sudah pergi duluan. Sena juga merasa bersalah karena telah membuat Davina terluka, apalagi saat mengingat Ryan.

Di sisi lain, Davina pulang dengan kondisi lelah dan masih terpukul. Dia menolak cerita soal pertengkarannya dengan Sena kepada Novan dan Jihan. Davina makin sedih saat melihat barang-barang pemberian Henry, karena dia merasa bahagia bisa dekat dengan ayah kandung Sena.

Drama nggak cuma soal cinta, tapi ada aksi berbahaya juga. Armand tahu kalau Bryan sudah kembali ke Indonesia dan bekerja di Hotel Royal Paradise. Gilang mengaku gagal menculik Bryan, dan hal ini bikin Armand marah besar karena Gilang menyembunyikan masalah tersebut.

Armand sampai mengancam Gilang pakai pistol dan memaksanya main Russian Roulette. Setelah pelurunya ternyata kosong, Armand kasih Gilang satu kesempatan terakhir buat menghabisi Bryan sebelum batas waktu besok malam. Gilang yang nyaris kehilangan nyawa pun menyimpan dendam dan bertekad menyingkirkan Bryan.

Sena benar-benar harus kerja keras kalau mau Davina percaya lagi, atau malah makin jauh?