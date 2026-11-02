Ziva Magnolya duet bareng LANY, warganet bilang vibes-nya beda banget sama Lyodra

Hiburan

Ziva Magnolya tampil berduet dengan LANY pada hari kedua konser 'LANY: SOFT World Tour 2026' di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. Momen ini langsung jadi topik hangat di media sosial setelah Ziva naik ke panggung lewat perkenalan dari vokalis LANY, Paul Klein.

Paul menyapa Ziva dengan kalimat "Ladies and gentleman. Welcome Ziva" di atas panggung. Menariknya, Ziva langsung bernyanyi tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah mendapat sambutan dari para penonton.

Untuk urusan penampilan, Ziva tampil simpel tapi tetap kece dengan atasan putih dan rok berwarna krem. Look ini makin lengkap dengan boots hitam yang ia kenakan selama aksi panggungnya malam itu.

Kualitas vokal Ziva saat berduet dengan Paul Klein pun banjir pujian. Beberapa warganet merasa improvisasi vokal Ziva sangat mahal dan berhasil membuat lagu yang dinyanyikan menjadi favorit.

Ada juga yang membandingkan penampilan Ziva dengan Lyodra yang tampil bersama LANY pada hari sebelumnya. Netizen menilai keduanya punya karakter yang sangat kontras; Lyodra disebut membawakan versi bucin, sementara Ziva justru terlihat seperti versi marah. Meski beda vibes, keduanya dianggap sama-sama bagus.

Kehadiran Ziva dan Lyodra dalam dua hari konser tersebut dinilai berhasil membuat suasana semakin meriah. Warganet bahkan memuji tim LANY karena pintar memilih penyanyi Indonesia yang berkualitas untuk tampil di konser mereka.

Kira-kira siapa lagi ya penyanyi lokal yang cocok kalau nanti LANY balik lagi ke Jakarta?