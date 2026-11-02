Brisia Jodie temukan plastik berisi rambut dan tanah basah di tas

Hiburan

Brisia Jodie menemukan sebuah plastik klip kecil berisi peniti, tanah basah berwarna hitam, dan rambut yang lembap di dalam salah satu tasnya. Benda tersebut ditemukan saat ia sedang membersihkan kamar bersama asisten rumah tangga dan asisten pribadinya.

Tas bermerek berwarna cokelat itu dulunya selalu ia pakai sebelum menikah, tetapi setelah berumah tangga lebih sering disimpan di lemari. Brisia merasa benda di dalam plastik itu terlihat seperti sudah disimpan sejak lama karena kondisinya yang rembes dan lembap.

Karena panik, Brisia langsung melakukan panggilan video dengan ibundanya. Ia sempat berpikir mungkin ada yang memasukkannya karena ia sedang hamil, sebab penggunaan peniti dianggap biasa. Namun, kehadiran tanah dan rambut membuatnya merasa ada yang janggal.

Sang ibu kemudian meminta Brisia untuk segera membuang plastik misterius tersebut. Hingga kini, penyanyi jebolan Indonesian Idol musim ke-9 ini belum memberikan detail lebih lanjut mengenai asal-usul benda tersebut maupun reaksi anggota keluarganya yang lain.

Di sisi lain, ada kepercayaan di sebagian masyarakat Sunda dan Jawa bahwa ibu hamil rentan terhadap gangguan makhluk halus. Membawa peniti atau gunting kecil diyakini dapat melindungi ibu dan janin, sementara peniti, rambut, dan tanah seperti yang ditemukan Brisia kerap dikaitkan dengan ilmu hitam.

Jujur, kalau kita yang nemu barang kayak gitu di tas, pasti langsung merinding maksimal dan pengen buang tasnya sekalian, kan?