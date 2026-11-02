no na mampir ke Podcast Keluarga Artis, seru-seruan bareng NPD

Hiburan

Girl group no na baru saja hadir di Podcast Keluarga Artis yang dipandu oleh dua anggota boy band New Pusat Dunia (NPD). Obrolan seru mereka sudah bisa kamu tonton di akun YouTube resmi Mario Caesar yang diunggah pada 1 November 2026.

Di episode 45 ini, seluruh personel no na yaitu Christy, Baila, Shaz, dan Esther ngumpul bareng Mario dan Niky. Mereka nggak tanggung-tanggung ngobrol selama 58 menit 28 detik. Videonya sendiri diberi judul ‘Podcast Keluarga Artis S2 | Ep. 45 - no na VS ben ca na’.

Isi obrolannya banyak membahas hal-hal yang bisa bikin fans lebih kenal sama para personel no na. Karena konsepnya santai, suasana sepanjang video penuh dengan candaan dan gelak tawa dari keenam orang tersebut.

Buat yang belum tahu, no na adalah grup vokal perempuan Indonesia di bawah label internasional 88rising. Mereka debut pada 2025 dengan lagu berjudul ‘Shoot’ dan sudah berhasil mencuri perhatian masyarakat di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, NPD atau New Pusat Dunia adalah grup vokal yang fokus ke musik komedi satir atau parodi. Grup yang beranggotakan Mario Caesar, Niky Putra, dan Kev ini sebenarnya terdiri dari para konten kreator dan influencer.

NPD sendiri debut pada Maret 2026 lewat lagu ‘Sempurnanya Aku’. Menariknya, grup ini terbentuk secara tidak sengaja dari Podcast Keluarga Artis milik Mario dan Niky waktu Kev jadi bintang tamu di sana.

Kebayang nggak sih gimana hebohnya kalau grup vokal serius ketemu grup komedi satir dalam satu frame?