Wika Salim temani Max Adam fitting jas untuk hari istimewa

Hiburan

Wika Salim baru saja membagikan momen manis saat menemani Max Adam melakukan fitting jas di Wong Hang Tailor, seperti terlihat dalam unggahannya pada Senin (2/11/2026). Bukan fitting biasa, Wika menyebut kalau jas ini dipersiapkan untuk salah satu hari teristimewa dalam hidupnya.

Dalam prosesnya, Wika dan Max Adam terlihat serius berkonsultasi mengenai model sampai pemilihan bahan jas yang akan digunakan. Ada momen lucu juga saat Max Adam tertawa malu-malu ketika Samuel Wongso melakukan pengukuran badan.

Momen ini mengundang reaksi dari para sahabat artis. Edric Tjandra memberikan ucapan selamat, sementara Soimah menulis "Wuidiiihhhhh". Kita semua jadi ikut deg-degan sekaligus penasaran, kira-kira hari istimewa apa ya yang dimaksud?