Momen manis Rizky Billar dan Lesti Kejora jenguk Tukul Arwana

Hiburan

Rizky Billar dan Lesti Kejora baru saja menemui Tukul Arwana bersama putra pertama mereka, El. Momen ini dibagikan Billar lewat Instagram pribadinya pada 26 Oktober 2026, di mana Tukul terlihat duduk di kursi dengan kondisi yang tampak lebih segar.

Bukan sekadar kunjungan biasa, pertemuan ini bikin mereka nostalgia. Billar mengaku senang banget bisa ketemu lagi setelah sekian lama. "Setelah sekian lama, akhirnya bisa menemui Om Tukul lagi," tulis Billar di caption-nya.

Kita tahu sendiri kalau Tukul itu punya peran kunci di hubungan mereka. Billar dan Lesti pertama kali ketemu Juli 2020 di acara One Man Show yang dipandu Tukul. Gara-gara punya pengalaman asmara yang mirip, warganet pun mulai menjodoh-jodohkan mereka. Lesti kemudian mengajak Billar jadi model video klip lagu Kulepas dengan Ikhlas, sampai akhirnya mereka resmi go public pada 17 Desember 2020 dan menikah.

Billar mengenang bagaimana Tukul jadi saksi perjalanan mereka dari awal kenalan, menikah, hingga sekarang sudah punya tiga anak. "Beberapa tahun lalu, Om Tukul menjadi bagian dari awal pertemuan saya dan Istri, bahkan menjadi saksi nikah sampai akhirnya kami menjadi keluarga dan Sudah memiliki 3 anak," kenang Billar.

Selain nostalgia, Billar juga mengirimkan doa tulus buat proses pemulihan Tukul. Ia berharap agar Tukul diberikan kekuatan dan kesembuhan. Billar juga mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Tukul sudah menjadi bagian dari awal cerita cinta mereka dan berharap bisa berbagi lebih banyak cerita lagi nantinya.

Definisi benar-benar berterima kasih sama yang sudah mempertemukan, ya!