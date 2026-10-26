Fira Cantika, dari panggung lokal Malang sampai jadi trending musik nasional

Hiburan

Fira Cantika sukses mencuri perhatian publik lewat karya-karyanya yang sering nangkring di jajaran trending platform musik digital, terutama YouTube. Penyanyi muda asal Malang, Jawa Timur, ini membuktikan kalau kerja keras dan konsistensi bisa mengubah nasib dari penyanyi panggung lokal jadi bintang skala nasional.

Perjalanan kariernya nggak didapatkan secara instan. Sebelum namanya dikenal luas, pemilik nama asli Rahmalia Safira yang lahir 28 Februari 2001 ini harus melewati perjuangan panjang. Ia bahkan sempat merasakan sulitnya menempuh perjalanan demi bisa bernyanyi dari satu panggung lokal ke panggung lainnya.

Titik balik kariernya terjadi saat ia berkolaborasi dengan Bajol Ndanu dan Nabila. Penampilan mereka saat membawakan lagu "Loro Pikir" langsung viral dan meledak di pasaran. Berkat suara khas dan aksi panggung yang enerjik, Fira kini bertransformasi jadi salah satu penyanyi pop Jawa yang paling diperhitungkan.

Sumpah, perjuangannya dari panggung ke panggung itu real banget. Tapi ya itu, emang harus konsisten dulu baru bisa viral kayak sekarang. Kira-kira lagu apa lagi ya yang bakal bikin dia makin meledak?