Amel, putri Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty, kuliah kedokteran hewan di IPB

Hiburan

Nur Amalia Putri, atau yang biasa kita panggil Amel, ternyata sudah beranjak dewasa. Putri pertama dari pasangan Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty ini sudah menginjak usia 21 tahun setelah berulang tahun pada Januari lalu.

Amel nggak main-main soal masa depannya. Sejak diterima masuk perguruan tinggi pada 2023, dia memilih untuk kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB). Jurusannya pun nggak sembarangan, Amel mengambil Kedokteran Hewan. Keren banget, kan?

Baru-baru ini, Amel membagikan momen kesehariannya sebagai mahasiswa di IPB lewat media sosial. Ada satu potret yang menarik perhatian, di mana Amel berpose di depan logo jurusannya sambil memakai seragam berwarna hijau army. Look-nya benar-benar vibes mahasiswi yang produktif.

Keputusan Amel masuk Kedokteran Hewan IPB ini didukung penuh oleh keluarga. Saking semangatnya, Ussy Sulistiawaty bahkan ikut mengantarkan putrinya langsung ke kampus saat pertama kali kuliah. Definisi support system yang sebenarnya ya begini.

Selain sibuk dengan urusan akademik, Amel juga aktif di Instagram. Akunnya sudah punya pengikut sampai 100 ribu orang. Selain postingan soal kampus, dia sering membagikan foto selfie dan momen manis bersama keluarganya. Siapa nih yang terinspirasi pengen masuk IPB juga?