BCL tegas bantah isu hamil anak kedua, cuma efek bloated pas datang bulan

Hiburan

Bunga Citra Lestari atau BCL baru saja memberikan klarifikasi tegas setelah media sosial ramai dengan kabar kalau dirinya sedang hamil anak kedua. Isu ini muncul gara-gara netizen salah fokus melihat bentuk perut BCL yang tampak membuncit dalam beberapa video dan foto saat ia sedang mengisi sebuah acara.

Netizen pun berspekulasi kalau BCL tengah mengandung anak dari Tiko Pradipta Aryawardhana. Menanggapi kegaduhan tersebut, BCL akhirnya buka suara melalui akun Threads pribadinya pada 26 Oktober 2026 untuk meluruskan semua asumsi yang beredar.

Bunga Citra Lestari, penyanyi dan aktris keturunan Minangkabau ini, menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak sedang hamil. Ia menjelaskan kalau perut yang terlihat buncit itu sebenarnya adalah kondisi bloated atau perasaan penuh yang terjadi karena ia sedang datang bulan. Selain faktor biologis tersebut, BCL juga menyebutkan bahwa angle atau posisi kamera saat pengambilan gambar turut berpengaruh sehingga perutnya terlihat lebih buncit dari aslinya.

Stop berasumsi soal perut buncit

Lewat Threads, BCL meminta para netizen untuk berhenti berspekulasi. Ia menekankan bahwa dirinya adalah manusia biasa berusia 43 tahun yang bisa mengalami bloating saat periode menstruasi. Menurutnya, tidak ada yang salah jika perempuan mengalami kondisi perut yang terlihat lebih buncit pada masa-masa tertentu dalam siklus bulanan mereka.

Guys, denger-denger ada akun-akun yang bilang aku hamil. Info aja ya, aku tidak sedang hamil. Aku hanyalah manusia biasa berusia 43 tahun yang, saat sedang period, perutnya bloated.. Terkadang, angle kamera juga bisa membuat perutku terlihat semakin buncit.. Jadi, boleh nggak sih berhenti berasumsi?, tulis BCL.

Ia juga menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya ia menghadapi rumor serupa. Kali ini ia merasa perlu menjelaskan bahwa perempuan bisa mengalami bloating dan terlihat lebih buncit dari biasanya saat datang bulan.

Sudah jadi langganan isu sejak muda

Kenyataannya, BCL sudah sering diterpa isu hamil bahkan sejak ia masih muda. Hal ini bahkan terjadi saat ia masih menikah dengan mendiang suaminya, Ashraf Sinclair. Ia mengenang masa-masa sebelum menikah dengan Ashraf, di mana saat itu orang-orang mengira ia hamil hanya karena perutnya yang buncit.

Aku dari muda dipikir hamil mulu. Dulu waktu mau nikah sama Ashraf dibilang karena hamil. Padahal aku buncit aja, kenang BCL dalam penjelasannya.

BCL juga membagikan momen liburan sekaligus cek kesehatan di Singapura di akun Instagram pribadinya bersama Tiko Pradipta Aryawardhana dan putranya, Noah Aidan Sinclair.

Jujur saja, hobi netizen yang suka jadi detektif perut memang kadang berlebihan. Padahal bloating itu hal yang super normal buat perempuan, kenapa harus selalu dikaitkan dengan bayi ya?