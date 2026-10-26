Konser Richie Ren di Jakarta batal gara-gara kebakaran hutan

Hiburan

Konser Richie Ren Concert Live in Jakarta 2026 yang harusnya digelar 19 Desember 2026 di Indonesia Arena resmi dibatalkan. Kabar menyebalkan ini diumumkan oleh promotor GME International lewat media sosial pada Senin, 26 Oktober 2026.

Alasannya cukup serius, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Promotor bilang keputusan berat ini diambil setelah mereka dan tim artis melakukan penilaian menyeluruh. Mereka merasa kondisi kebakaran hutan yang parah baru-baru ini bisa mengancam keselamatan serta kesehatan sang artis, kru, dan juga penonton.

Buat kalian yang sudah terlanjur beli tiket, tenang dulu. Info soal gimana cara pengajuan refund, metode pengajuan, sampai jadwal pencairan dananya bakal diumumkan terpisah setelah ada konfirmasi lebih lanjut.

Saran dari penyelenggara, pantau terus platform penjualan tiket resmi seperti LOKET dan MAISEAT. Jangan lupa cek juga akun resmi GME International dan Big Ground Entertainment biar gak ketinggalan update terbaru.

Sebagai pengingat, Richie Ren yang merupakan penyanyi legendaris Mandopop ini sebenarnya sudah pernah mampir ke Indonesia. Dia sempat menggelar konser solo di Sentul International Convention Center (SICC) pada 21 Juni 2025.