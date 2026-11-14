Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin tertangkap kamera kencan lagi, beda tingginya gemas banget

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Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin kembali tertangkap kamera sedang berkencan. Hubungan asmara kedua artis Korea ini terbukti masih bertahan kuat setelah delapan tahun bersama.

Walaupun jarang pamer kemesraan di media sosial, mereka sering terlihat kencan di tengah jadwal yang padat. Pada 10 November 2026, Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin tertangkap kamera sedang menikmati waktu bersama di sebuah pusat perbelanjaan. Banyak penggemar yang merasa gemas melihat perbedaan tinggi badan mereka, apalagi saat Lee Sun Bin terlihat menggandeng tangan mantan member Running Man tersebut sambil berjalan.

Bicara soal tinggi badan, Lee Kwang Soo memang punya tinggi semampai 193 cm, sementara Lee Sun Bin tingginya sekitar 166 cm. Selain itu, ada juga foto yang memperlihatkan mereka berdua sedang jalan-jalan di luar Korea Selatan. Momen-momen ini bikin netizen makin nggak sabar menunggu mereka naik pelaminan.

Kemesraan mereka bukan hal baru. Awal tahun ini, keduanya sempat kedapatan piknik di dekat Han River sambil membawa anjing peliharaan mereka. Saat itu, Lee Kwang Soo tampil kasual dengan sweater garis-garis merah-biru, sementara Lee Sun Bin memakai sweater putih.

Kisah cinta mereka dimulai saat pertama kali bertemu sebagai member dan bintang tamu Running Man pada 2016. Waktu itu, Lee Sun Bin terang-terangan bilang kalau Lee Kwang Soo adalah tipe pria idamannya. Dia suka kepribadian sang aktor yang jenaka di depan kamera, tapi ternyata pendiam di kehidupan nyata. Kedekatan itu akhirnya membawa mereka mengonfirmasi hubungan asmara pada 2018. Tahun lalu, keduanya juga sempat jadi pusat perhatian saat menghadiri Blue Dragon Film Awards.

Jujur saja, melihat mereka yang tetap awet setelah delapan tahun itu goals banget. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja untuk undangan pernikahan mereka!