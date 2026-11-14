hack viral benerin sablonan kaos yang pecah pakai aseton

Gaya hidup

Ada satu trik viral yang lagi ramai diperbincangkan buat menyelamatkan kaos favorit yang sablonannya mulai pecah atau retak karena terlalu sering dicuci atau sudah lama dipakai. Alih-alih dibuang, sablonan yang rusak itu ternyata bisa dibuat mulus lagi dalam beberapa menit saja.

Kuncinya cuma butuh dua bahan murah yang biasanya sudah ada di kamar mandi: aseton dan kapas bersih.

Secara teknis, kebanyakan sablonan kaos itu terdiri dari lapisan tipis plastik atau tinta khusus di atas kain. Seiring berjalannya waktu, lapisan ini bisa mengalami dehidrasi yang akhirnya memicu munculnya retakan. Aseton bekerja dengan cara melunakkan dan sedikit melelehkan lapisan plastik tersebut, sehingga bagian pinggir retakan bisa menyatu kembali. Setelah asetonnya menguap sepenuhnya, sablonan akan mengeras lagi dan terlihat lebih halus.

Caranya gampang banget dan nggak butuh keahlian khusus. Pertama, bentangkan kaos secara rata di atas permukaan yang keras dan stabil. Pastikan tidak ada lipatan di bawah bagian sablonannya agar hasilnya maksimal.

Setelah itu, ambil kapas atau cotton bud dan beri sedikit aseton. Pastikan kapasnya cuma lembap dan tidak terlalu basah sampai menetes, supaya tidak merembes ke kain dan bikin warnanya luntur.

Tekan-tekan kapas secara perlahan pada bagian sablonan yang retak. Kamu bakal lihat garis-garis retakannya mulai menyatu dan menghilang. Terakhir, biarkan kaos kering secara alami selama beberapa menit sampai aseton benar-benar menguap dan tekstur sablonannya kembali keras seperti baru beli dari toko.

Kira-kira berani coba eksperimen ini di kaos kesayangan kalian nggak, atau malah takut makin rusak?