Ana de Armas akhirnya go public bareng pacar barunya, Beto Montenegro!

Hiburan

Ana de Armas dan Beto Montenegro akhirnya tampil perdana di hadapan publik sebagai pasangan kekasih. Keduanya terlihat berjalan bergandengan tangan saat berpose di karpet merah untuk penampilan resmi pertama mereka.

Penampilan Ana de Armas juga mencuri perhatian karena memakai gaun korset karya desainer Wiederhoeft. Korset yang dikenakan aktris 38 tahun itu terlihat unik karena tampak menyatu dengan lengan pendek berenda. Jujur, pilihan outfit-nya berani dan memberikan vibe yang beda banget.

Beto Montenegro sendiri adalah musisi asal Venezuela yang merupakan vokalis utama sekaligus gitaris Rawayana, band yang ia dirikan pada 2007. Band-nya sendiri sudah mendapat pengakuan internasional, termasuk meraih penghargaan Grammy dan Latin Grammy lewat musik yang memadukan unsur reggae, funk, rock, pop, dan musik Karibia.

Keduanya sebenarnya sudah diketahui pacaran sejak Agustus 2026 setelah tertangkap kamera tengah berlibur di pantai Spanyol. Mereka juga sempat hadir bersama di peragaan busana Louis Vuitton musim semi 2027 di Paris pada Oktober 2026, tapi waktu itu mereka belum berpose bersama di karpet merah.

Mereka resmi debut sebagai pasangan di depan publik. Kita tunggu saja apakah chemistry mereka bakal sekuat pilihan bajunya!