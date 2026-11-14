7 kebiasaan simpel untuk rileks sebelum tidur dan mengusir ketegangan

Gaya hidup

Pernah gak sih badan udah capek banget, tapi otak malah kayak lagi konser? Pikiran soal kejadian seharian, tugas yang numpuk, atau rasa cemas tiba-tiba muncul dan bikin mata susah terpejam. Padahal, momen sebelum tidur itu krusial banget buat ngasih sinyal ke tubuh kalau ini saatnya istirahat.

Banyak dari kita yang menjadikan HP sebagai benda terakhir yang dilihat sebelum tidur. Padahal, paparan terus-menerus ke pesan, berita, dan media sosial justru bikin otak tetap siaga. Coba deh taruh layar jauh-jauh sebelum tidur; berhenti scrolling sebentar aja bisa bantu otak nurunin kecepatan dan bersiap buat istirahat.

Ritual penenang pikiran

Tubuh kita itu suka banget sama rutinitas. Kalau kamu mengulang gerakan yang sama setiap malam, itu bakal jadi 'kode' kalau hari sudah berakhir. Kamu bisa pilih ritual yang bikin tenang, misalnya mandi air hangat, dengerin musik santai, baca buku, atau sekadar diam beberapa menit. Intinya, cari yang paling bikin kamu merasa rileks.

Kalau stres lagi tinggi, biasanya badan tetap tegang meski sudah rebahan. Solusinya, coba ambil napas dalam dan pelan-pelan. Tutup mata dan fokus pada napas selama beberapa menit tanpa beban apa pun untuk mengusir pikiran yang menekan.

Trik biar gak kepikiran kerjaan

Sering gak sih pas baru mau tidur tiba-tiba ingat ada hal yang belum selesai atau harus dilakukan besok? Triknya, coba catat semua yang mengganggu pikiranmu di selembar kertas sebelum tidur. Tulis semua daftar tugas atau pikiran yang ada, jadi otak gak perlu kerja keras buat mengingat semuanya saat kamu seharusnya tidur.

Kondisi kamar juga pengaruh besar. Kamar yang gelap, tenang, dan sejuk bikin tidur lebih nyaman. Hal simpel kayak meredupkan lampu, ganti sprei yang bersih, atau merapikan ruangan bisa mengubah mood kamu jadi lebih baik.

Hindari pemicu stres sebelum tidur

Jangan paksa diri untuk langsung tidur nyenyak setelah melewati hari yang penuh tekanan. Kalau baru saja stres atau sibuk, wajar kalau butuh waktu untuk tenang. Alih-alih stres mikir duh aku harus tidur sekarang, anggap saja momen ini sebagai waktu untuk istirahat sejenak.

Ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari mendekati jam tidur, seperti makan makanan berat, aktivitas fisik yang terlalu intens, atau diskusi yang memicu ketegangan. Malam hari butuh ritme yang lebih lambat. Semakin tubuh paham kalau hari sudah selesai, semakin mudah buat kita masuk ke mode istirahat. Relaksasi sebelum tidur itu bukan kemewahan, tapi bentuk self-care sederhana biar besok bisa bangun dengan lebih segar.