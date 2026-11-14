Kenapa bau bensin bisa terasa bikin nagih? Ini penjelasan ilmiahnya

Gaya hidup

Banyak orang sering tertangkap basah sedang menghirup aroma bensin yang tajam dan cenderung manis saat berhenti di pom bensin dengan perasaan senang. Meskipun terdengar aneh untuk diakui secara terbuka, daya tarik paradoks ini ternyata dirasakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sains pun mencoba membedah mekanisme yang mengubah campuran kimia ini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi otak manusia.

Tentu saja, reaksi ini tidak terjadi pada semua orang. Ada kelompok yang justru merasa bau bensin sangat tidak tertahankan bahkan sampai memicu rasa mual. Namun, bagi mereka yang merasa ketagihan, rahasianya terletak pada komposisi molekul bahan bakar tersebut.

Rahasia di Balik Molekul Benzena

Bensin sebenarnya adalah campuran dari ratusan senyawa kimia, mulai dari pelumas, zat anti-beku, hingga hidrokarbon. Salah satu komponen yang paling menonjol adalah benzena. Zat ini ditambahkan untuk meningkatkan angka oktan dan mengoptimalkan performa mesin kendaraan. Secara alami, benzena memiliki aroma manis yang membuat hidung manusia menjadi sangat sensitif terhadapnya.

Namun, di balik daya tariknya, benzena adalah zat karsinogen yang berbahaya. Zat ini dulu pernah digunakan dalam parfum atau proses menghilangkan kafein pada kopi sebelum akhirnya bahayanya terungkap. Meski begitu, sains masih mencari kesimpulan tunggal mengapa beberapa orang merasa tertarik pada bau ini, namun ada dua teori utama yang menjelaskan reaksi neurologis dan emosional tersebut.

Memori Masa Kecil dan Fenomena Proust

Teori pertama berkaitan dengan bagaimana otak memproses aroma, yang dikenal sebagai fenomena Proust. Berbeda dengan indra lain yang harus melewati talamus otak terlebih dahulu untuk diklasifikasikan, indra penciuman memiliki jalur komunikasi langsung ke otak depan.

Saraf yang mendeteksi molekul aroma terletak sangat dekat dengan amigdala dan hipokampus, yaitu area otak yang bertanggung jawab atas pengelolaan emosi dan pembentukan memori. Hal inilah yang membuat aroma bensin bisa membuka memori menyenangkan dari masa kecil secara bawah sadar. Bisa jadi itu adalah ingatan tentang perjalanan musim panas dengan mobil, naik perahu, atau momen saat melihat ayah memperbaiki kendaraan di garasi.

Efek Dopamin dan Sistem Reward Otak

Teori kedua lebih fokus pada efek fisiologis hidrokarbon dan benzena terhadap sistem saraf. Menghirup senyawa ini dapat menyebabkan penekanan saraf sementara yang memicu perasaan euforia singkat, mirip dengan efek yang dihasilkan oleh alkohol.

Proses ini mengaktifkan jalur mesolimbik, yang merupakan sistem imbalan atau reward dalam otak, sehingga melepaskan dopamin. Otak kemudian mencatat rangsangan tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan dan menciptakan siklus umpan balik. Karena jalur ini berkaitan erat dengan mekanisme kecanduan, menghirup bensin secara sengaja sangat berbahaya bagi kesehatan dan harus dihindari.

Kedua teori ini juga bisa menjelaskan mengapa banyak orang merasa tertarik pada aroma lain seperti spidol papan tulis, bola tenis, atau buku baru. Baik itu karena koneksi emosional bawah sadar maupun pemicu kimiawi dopamin, komunitas ilmiah masih terus mempelajari kompleksitas indra penciuman manusia karena riset mengenai sensor tubuh kita masih terbuka untuk penemuan baru di masa depan.