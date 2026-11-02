Heidi Klum jadi tangan putus buat Halloween 2026, totalitasnya emang nggak ada lawan!

Hiburan

Heidi Klum baru saja menunjukkan level totalitas yang berbeda di pesta Halloween tahunannya. Kali ini, supermodel tersebut memilih kostum yang sangat ekstrem: ia berubah menjadi tangan manusia yang tampak seperti anggota tubuh terpotong.

Kostum ini terlihat sangat realistis, bahkan sampai detail darah dan tulang manusia di bagian atasnya pun ada. Saking niatnya, Heidi membagikan video penampilannya yang bikin merinding ini lewat akun Instagram pribadinya.

Penampilan ini jadi spesial karena merupakan perayaan Halloween ke-25 bagi Heidi. Kita tahu kalau dia memang hobi kasih kejutan dengan penampilan yang nggak biasa selama bertahun-tahun.

Kalau diingat-ingat, tahun lalu Heidi sempat tampil sebagai Medusa, sosok monster mitologi Yunani yang rambutnya berupa ular. Saat itu, suaminya, Tom Kaulitz, menemani dengan kostum prajurit Yunani yang dikisahkan berubah jadi batu. Saking rumitnya, Heidi sampai melibatkan sekitar 15 seniman untuk mewujudkan tampilan Medusa tersebut.

Koleksi kostum ikonik Heidi sebelumnya juga nggak kalah gila. Dia pernah jadi karakter Fiona dari film Shrek, Jessica Rabbit, E.T., sampai jadi manusia serigala yang terinspirasi dari video musik Thriller milik Michael Jackson.

Kreativitasnya memang nggak habis-habis, karena dia juga pernah menjelma jadi ulat, kupu-kupu, sampai burung merak. Jujur, setelah lihat jadi tangan putus, kita jadi penasaran tahun depan dia bakal jadi apa lagi. Apa ada yang lebih aneh dari tangan terpotong?