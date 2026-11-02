Dituduh pasang implan, Agnez Mo kasih jawaban telak soal bentuk tubuhnya

Hiburan

Agnez Mo baru saja memberikan jawaban menohok setelah dituduh melakukan operasi pembesaran payudara oleh netizen. Tuduhan ini muncul setelah penyanyi berusia 40 tahun tersebut mengunggah momen kehadirannya di gala dinner Saban Community Clinic yang berlangsung di Beverly Hills, Amerika Serikat.

Dalam unggahan tersebut, bintang serial 'Reacher' ini tampil memukau mengenakan gaun hitam dengan pinggang korset dan belahan dada rendah. Penampilannya dipadukan dengan high heels dan purse bernuansa emas. Di acara itu, Agnez juga mengabadikan momennya bersama beberapa pesohor, termasuk aktor Walton Gobbins, aktris dan penyanyi Connie Britton, serta komedian Alex Edelman.

Meski banyak penggemar yang memuji penampilannya yang awet muda, beberapa netizen justru salah fokus. Salah satu netizen bahkan menuduh Agnez memasang implan yang dianggap kegedean sampai tidak bisa menari seperti dulu dan terlihat ngos-ngosan saat bernyanyi.

Menanggapi opini tersebut, Agnez Mo tidak ragu untuk memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa perubahan pada tubuhnya terjadi secara alami karena faktor hormon dan genetik. Ia menulis bahwa bentuk tubuh tersebut didapat dari ibunya dan adanya perubahan hormon karena dirinya bukan lagi seorang remaja.

Klarifikasi ini pun mendapat dukungan luas dari netizen lainnya. Beberapa penggemar bahkan mulai mengunggah bukti-bukti lama yang menunjukkan bahwa penampilan Agnez sebenarnya tidak banyak berubah sejak 20 tahun yang lalu.

Jujur ya, kalau sudah dikasih bukti genetik dari mama, ya sudah selesai urusannya. Lagian siapa sih yang nggak mau punya 'warisan' fisik yang oke?