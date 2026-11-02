Cara pakai parfum yang benar biar wanginya awet seharian

Gaya hidup

Banyak dari kita yang merasa sudah tahu cara pakai parfum yang benar, mulai dari mengoleskan parfum di pergelangan tangan sampai menyemprot ke udara lalu melewati awan parfumnya. Belakangan, media sosial juga ramai dengan metode nggak biasa, seperti menangkap aroma parfum di udara lalu mengusapkannya ke kulit. Meski tekniknya beragam, para ahli parfum menekankan bahwa nggak ada satu cara tunggal yang paling benar, tapi ada beberapa rahasia supaya parfum lebih awet dan performanya maksimal.

Ketahanan parfum dipengaruhi banyak hal, mulai dari tipe kulit, kimia tubuh, sampai cuaca.

Stop gosok pergelangan tangan

Kebiasaan lama menggosok kedua pergelangan tangan setelah menyemprot parfum justru bisa merusak aromanya. Para pembuat parfum memperingatkan bahwa gesekan yang kuat bisa merusak notes atas, terutama pada parfum berbahan dasar alkohol. Kalau mau meratakan parfum, cukup lakukan tapping atau ditepuk pelan saja, jangan digosok.

Untuk titik penyemprotan, area nadi seperti pergelangan tangan, leher, bagian dalam siku, dan belakang telinga adalah pilihan klasik karena area ini lebih hangat sehingga membantu penyebaran aroma. Tapi jangan terpaku di situ saja. Untuk parfum jenis spray, kamu bisa semprot tipis ke seluruh tubuh, sedangkan jenis rollerball atau oil lebih efektif di titik-titik tertentu.

Trik biar wangi lebih tahan lama

Salah satu rahasia terbaik adalah menyemprotkan parfum pada area yang terbuka seperti leher, tangan, dan rambut. Kalau mau wanginya lebih awet lagi, semprotkan parfum langsung ke atasan atau baju kamu. Sedangkan untuk pakaian luar seperti jaket, teknik menyemprot ke udara lalu berjalan masuk ke dalam 'awan' parfum bisa memberikan distribusi aroma yang lebih ringan dan merata.

Kapan waktu terbaik buat pakai parfum? Cobalah aplikasikan segera setelah mandi saat kulit masih hangat dan sedikit lembap. Tips tambahan: gunakan pelembap atau body lotion terlebih dahulu, karena kulit yang terhidrasi mampu mengunci aroma parfum jauh lebih efektif.

Aturan main layering dan dosis

Kalau kamu hobi mencampur beberapa jenis parfum (layering), perhatikan strateginya. Jangan menyemprotkan satu parfum di atas parfum lain saat kulit atau baju masih basah karena bisa mengubah aromanya. Solusinya, pakai satu parfum di tubuh dan parfum lainnya di pakaian.

Jangan lupa bawa botol travel-size di tas untuk touch-up sepanjang hari, karena faktor suhu dan kelembapan bisa membuat parfum lebih cepat menguap. Namun, hati-hati jangan sampai berlebihan. Hindari menyemprotkan parfum langsung ke wajah agar tidak mengenai mata atau menyebabkan iritasi. Selain itu, waspadai pakaian berwarna terang atau bahan sensitif yang bisa ternoda oleh minyak parfum.

Terakhir, perhatikan konsentrasinya. Extrait de parfum punya ketahanan paling lama, diikuti oleh eau de parfum, dan eau de toilette yang paling cepat memudar. Pilih yang paling sesuai dengan mood dan acara kamu agar tetap wangi dari pagi sampai malam.

Jujur saja, siapa yang masih hobi gosok pergelangan tangan sampai panas demi wangi maksimal?