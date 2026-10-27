Dita Meichan kangen vibes seru manggung outdoor bareng Maia Estianty

Hiburan

Dita Meichan merasa senang bisa kembali manggung bareng Maia Estianty sebagai Duo Maia di sebuah festival musik. Buat Meichan, suasana panggung outdoor dengan penonton yang meriah bikin dia kangen tampil di acara serupa.

Dia merasa manggung di festival musik itu jauh lebih seru dan santai kalau dibandingkan dengan acara formal seperti gathering. Energi penonton yang lebih ekspresif juga bikin dia bisa menikmati penampilan dengan lebih lepas.

Aduh seru banget! Soalnya buat kita, aku sama Bunda, nyanyi di acara outdoor yang penontonnya seperti itu kan. Itu tuh vibes-nya tuh lebih fun gitu lo daripada kayak nyanyi-nyanyi formal yang kayak gathering, kata Dita Meichan saat ditemui di Studio Pagi-pagi Ambyar Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, 22 Oktober 2026.

Meichan memang rindu suasana panggung yang penuh sorakan. Menurutnya, atmosfir di acara formal dan festival musik itu beda banget. Kalau di acara formal, dia harus menyapa dengan "Selamat malam penonton," yang terasa kaku. Beda cerita kalau di GOR yang isinya teriakan riuh, dan itu yang paling dia kangenin.

Menariknya, meski sudah lama berkarier di Duo Maia, Meichan merasa antusiasme penonton masih sama seperti dulu. Dia kaget ternyata banyak penonton yang sekarang sudah dewasa, tapi mereka tumbuh besar dengan lagu-lagu Duo Maia.

Salah satu lagu yang paling membekas adalah Ingat Kamu. Meichan bercerita bahwa penonton yang dulu masih sekolah kini sudah tumbuh dewasa dan kembali menikmati penampilan mereka. Nggak, sama aja. Karena kan yang nonton itu juga generasi yang waktu zaman Ingat Kamu muncul, itu kan mereka masih bocil-bocil ya, dan sekarang mereka udah gede, jelasnya.

Meichan juga sempat menyenggol soal usia. Dia menyebutkan kalau Maia Estianty kini berumur 50 tahun dan dirinya sendiri sudah 40 tahun. Tapi, lagu-lagu Duo Maia tetap sukses membawa kenangan bagi pendengarnya.

Dia mengaku takjub saat tahu ada penonton yang dulu masih SD ketika lagu Ingat Kamu populer, dan sekarang sudah dewasa. Momen nostalgia saat ada yang angkat tangan ketika ditanya siapa yang masih SD waktu lagu itu rilis menjadi bukti kalau musik mereka masih punya tempat spesial di hati penggemar.

Kebayang sih gimana rasanya jadi 'bocil' yang dulu dengerin Ingat Kamu, eh sekarang sudah jadi dewasa tapi tetap heboh pas nonton mereka live!