Hiburan

Dustin Tiffani dan Ditha Rizky Amalia baru saja membagikan momen liburan mereka di Jepang. Pasangan yang menikah pada Juli 2024 ini memulai perjalanan mereka dengan mengunjungi Tokyo Disneyland. Dalam momen tersebut, Dustin Tiffani terlihat kasual memakai jaket Adidas, sementara Ditha Rizky Amalia tampil menawan dengan mantel bulu hitam.

Keseruan berlanjut saat keduanya pindah ke wilayah Hokkaido. Meski cuaca sedang gerimis, mereka tetap kompak berbagi satu payung transparan dengan latar belakang Sapporo TV Tower yang ikonik. Romantisme mereka juga tertangkap kamera saat berfoto selfie di kawasan Pagoda Chureito dengan latar Gunung Fuji yang puncaknya tertutup salju.

Tidak hanya itu, pasangan ini juga mengunjungi kota pelabuhan Otaru. Mereka terlihat duduk berdampingan di bangku biru tepat di depan papan nama ikonik Otaru dengan pakaian jaket tebal berwarna hitam untuk menghalau udara dingin. Selain itu, mereka juga mampir ke desa wisata Oshino Hakkai yang asri, masih dengan latar belakang kemegahan Gunung Fuji.

Menutup rangkaian momennya, Dustin Tiffani dan Ditha Rizky Amalia menikmati suasana malam di kawasan hiburan Susukino, Sapporo. Mereka berfoto dengan latar papan reklame Nikka Whisky yang terkenal. Pada 18 November 2026, Dustin menulis "Arigatou" lewat unggahan di Instagram.