Sst, ada Luna Maya dan geng seleb di Jakarta Running Festival 2026!

Hiburan

Kawasan Gelora Bung Karno, tepatnya di Istora Senayan Jakarta, mendadak ramai pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Bukan karena konser, tapi karena ada Jakarta Running Festival 2026 yang jadi magnet buat para artis dan selebgram yang hobi lari atau sekadar pengin olahraga.

Luna Maya dan Maxime Bouttier tampil kompak banget di acara ini. Lewat Instagram, mereka pamer momen saat mencapai garis finis dan foto bareng sambil menunjukkan medali perak kategori 5 kilometer. Maxime bahkan sampai spill hasil race-nya lewat aplikasi yang menunjukkan jarak tempuh dan durasi lari mereka. Caption-nya juga simpel tapi manis: Woke up and chose to get a new medal.

Ada juga Igor Saykoji yang nggak cuma lari, tapi sekalian bikin konten kreatif. Dia mengunggah video kompilasi momen ikut serta di Jakarta Running Festival 2026 dengan latar lagu rap yang dinyanyikannya. Lirik lagunya pun spesifik banget menceritakan proses dia jadi runner, mulai dari ambil race pack di race village sampai lari sebelum matahari terbit. Igor menyebut momen 5K di ajang ini penuh dengan keseruan.

Nggak ketinggalan, pasangan selebgram Audrey Jesslyn dan Hassan Alaydrus juga ikutan meramaikan suasana. Di Instagram, mereka terlihat berdiri berdampingan setelah menyelesaikan race. Audrey memamerkan medali perak 5K-nya ke atas, sementara Hassan malah pose unik dengan menggigit medalinya. Yang bikin makin gemas, mereka berdua juga pakai sepatu couple pas lari.

Kira-kira siapa lagi ya artis yang diam-diam ikutan lari tapi nggak posting?