Cut Memey banting stir jadi instruktur olahraga di Kanada

Hiburan

Cut Memey benar-benar memulai lembaran baru. Setelah menetap di Kanada bersama suaminya, Paul Rowland, ia memilih untuk tidak lagi aktif di industri hiburan Tanah Air dan justru terjun ke dunia kebugaran sebagai instruktur olahraga.

Kunjungan Cut Memey ke Indonesia kali ini pun bukan cuma buat liburan biasa. Saat ditemui di Studio Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat 23 Oktober 2026, ia mengungkapkan bahwa ada agenda mengikuti kegiatan olahraga, tepatnya sebuah acara di Bandung.

Bagi Cut Memey, olahraga bukan sekadar hobi, tapi sudah jadi bagian penting dalam hidupnya. Hal ini makin terasa saat pandemi COVID-19 melanda. Di tengah situasi yang mengharuskan semua orang berdiam diri di rumah, ia merasa olahraga adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mentalnya. Bahkan, ia mengatakan olahraga menjaga kewarasannya selama COVID.

Totalitasnya dalam dunia kebugaran juga terlihat dari bagaimana ia tetap mengajar meskipun tinggal di Kanada. Saking semangatnya, Cut Memey sampai berinisiatif menyulap area basement rumahnya menjadi gym kecil. Ketika fasilitas olahraga tak bisa diakses seperti biasa, ia tetap bisa berlatih dan menjalankan profesinya sebagai instruktur di rumah sendiri.

Keseimbangan fisik ini juga ia jaga lewat pola makan. Cut Memey berusaha memenuhi asupan protein, karbohidrat, dan lemak secara seimbang. Menariknya, ia mengaku tidak menerapkan pola makan yang terlalu ketat atau strict, asalkan kebutuhan nutrisi utamanya terpenuhi.

Keren juga ya, bisa nemu passion baru yang bikin sehat fisik dan mental sekaligus. Kira-kira siapa lagi ya artis yang diam-diam punya profesi unik di luar negeri?